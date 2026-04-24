Piadina e arancia rossa l’abbinamento che conquista Macfrut | Italia delle eccellenze in Fiera

Durante Macfrut 2026, due consorzi italiani dedicati alla tutela della Piadina Romagnola Igp e dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp hanno annunciato un rafforzamento della collaborazione. In questa occasione, è stata presentata una nuova iniziativa congiunta che mira a promuovere l’abbinamento tra i prodotti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi attori del settore ortofrutticolo e della produzione alimentare italiana.

Il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp e il Consorzio di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp rafforzano la loro collaborazione con una nuova iniziativa congiunta presentata in occasione di Macfrut 2026. Le due eccellenze certificate tornano insieme dopo il successo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fruit Logistica 2026, l'Arancia rossa di Sicilia Igp conquista operatori e consumatori tedeschi"Dal territorio al mercato globale: l'Arancia rossa di Sicilia Igp, modello vincente di benessere" non è stato solo il tema dell'incontro tenuto a... Blocco trasporti in Sicilia: l’arancia rossa rischia il mercatoIl Consorzio dell’arancia rossa di Sicilia IGP segnala un pericolo imminente per la distribuzione del prodotto verso il resto d'Italia a causa dello... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Macfrut: per Arancia Rossa di Sicilia IGP visita del ministro e accordo con Piadina Romagnola IGP; Arancia Rossa di Sicilia protagonista a Macfrut 2026; L'arancia rossa di Sicilia Igp a Macfrut 2026. Arancia Rossa di Sicilia protagonista a Macfrut 2026Il Macfrut si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più importanti per il comparto ortofrutticolo italiano e internazionale. Tra i protagonisti della quarantatreesima edizione, in programma ... catania.liveuniversity.it Arancia Rossa Sicilia Igp a Macfrut, focus su Ig e climaRoma, 20 apr. (askanews) – Il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP sarà tra i protagonisti della quarantatreesima edizione di Macfrut, che si terrà a Rimini dal 21 al 23 aprile, per i ... askanews.it Che preparate per cena Io sto preparando la mia piadina veloce, stasera speziata - facebook.com facebook