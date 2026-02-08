Fruit Logistica 2026 l' Arancia rossa di Sicilia Igp conquista operatori e consumatori tedeschi

8 feb 2026

Alla fiera Fruit Logistica di Berlino, l’Arancia rossa di Sicilia Igp ha attirato l’attenzione di operatori e consumatori tedeschi. Durante l’evento, si è parlato del successo di questo prodotto, che rappresenta un esempio di come l’origine e la qualità possano portare lontano. I visitatori hanno mostrato interesse, chiedendo informazioni e assaggiando le arance, confermando il buon momento per questa varietà. Il messaggio è chiaro: l’Arancia rossa di Sicilia si conferma un simbolo di eccellenza italiana nel mercato internazionale.

"Dal territorio al mercato globale: l'Arancia rossa di Sicilia Igp, modello vincente di benessere" non è stato solo il tema dell'incontro tenuto a Fruit logistica 2026, ma la sintesi di un percorso che unisce origine, qualità e futuro. A rafforzarne il messaggio nella fiera internazionale di.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

