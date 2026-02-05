Jazz so what? il Piacenza jazz fest si presenta tra ascolto territorio e nuove visioni

Con il titolo "Jazz, so what?", il Piacenza Jazz Fest 2026 rilancia con forza la propria identità e il proprio sguardo sul presente. Un titolo che è insieme domanda, provocazione e dichiarazione d’intenti: il festival sceglie ancora una volta il linguaggio libero, curioso e in continuo movimento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

L'apertura della 23esima edizione del Piacenza Jazz Fest vede protagonisti Gianni Coscia e Max De Aloe, due figure di rilievo del jazz italiano.

Gilberto Mazzotti presenta “Made in Ra”, un progetto che combina jazz, blues e influenze etniche.

Argomenti discussi: Paolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto Kind of Miles al Teatro Chiesa; Omaggio a ‘Kind of Blue’. Batte il cuore del jazz.

