Jazz so what? il Piacenza jazz fest si presenta tra ascolto territorio e nuove visioni

5 feb 2026

Con il titolo "Jazz, so what?", il Piacenza Jazz Fest 2026 rilancia con forza la propria identità e il proprio sguardo sul presente. Un titolo che è insieme domanda, provocazione e dichiarazione d’intenti: il festival sceglie ancora una volta il linguaggio libero, curioso e in continuo movimento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Gianni coscia e Max De Aloe inaugurano la 23esima edizione del Piacenza jazz fest

L'apertura della 23esima edizione del Piacenza Jazz Fest vede protagonisti Gianni Coscia e Max De Aloe, due figure di rilievo del jazz italiano.

Gilberto Mazzotti presenta “Made in Ra”, tra jazz, blues e contaminazioni etniche

Gilberto Mazzotti presenta “Made in Ra”, un progetto che combina jazz, blues e influenze etniche.

