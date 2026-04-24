Phemex ha annunciato il lancio di un nuovo Prediction Market, una piattaforma dedicata alle previsioni, supportata da Polymarket. Contestualmente, ha avviato un campionato di previsioni che durerà un mese. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato stampa ufficiale e fa parte di un'iniziativa promozionale. L'evento si svolge in APIA, Samoa, con dettagli disponibili nelle comunicazioni ufficiali dell'azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE APIA, Samoa, 24 aprile 2026 PRNewswire — Phemex, un excahnge di criptovalute globale incentrato sull’utente e su cui fanno affidamento oltre 10 milioni di trader, ha annunciato il lancio ufficiale del suo Prediction Market, basato su Polymarket, una piattaforma leader per i mercati di previsione decentralizzati. Il nuovo prodotto consente agli utenti di negoziare in base agli esiti di eventi reali, ampliando al contempo la piattaforma di Phemex oltre i tradizionali mercati basati sui prezzi. Attraverso Prediction Market, gli utenti di Phemex possono assumere posizioni SÌ o NO in merito a un ampio ventaglio di eventi, tra cui traguardi nel settore delle criptovalute, tornei sportivi ed eventi mondiali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Phemex lancia Prediction Market, supportato da Polymarket e introduce un campionato di previsioni della durata di un mese.

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Argomenti più discussi: Phemex introduce i prediction market all’interno del flusso dell’exchange; Phemex lancia il Prediction Market alimentato da Polymarket e introduce un campionato di previsione della durata di un mese.

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