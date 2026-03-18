La Phemex Astral Trading League lancia la stagione Pisces da 450.000 dollari

La Phemex Astral Trading League ha annunciato l'inizio della stagione Pisces, con un montepremi di 450.000 dollari. L'evento si terrà a Samoa e coinvolge trader provenienti da diverse parti del mondo. La competizione è organizzata dall'exchange di criptovalute Phemex, specializzato nel settore delle valute digitali. La stagione si svolgerà nel corso dei prossimi mesi, con diverse sfide in programma.

- APIA, Samoa, 18 marzo 2026 PRNewswire -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato l'inizio della stagione "Pisces" (Pesci) della sua Phemex Astral Trading League, ribadendo il proprio impegno per un'esecuzione guidata dalla strategia con un enorme montepremi di 450.000 dollari. Questo torneo a tema astrale posiziona Phemex come la principale arena globale per i trader che privilegiano la precisione tecnica e una strategia disciplinata rispetto alla speculazione di mercato. L'Astral Trading League rappresenta un'evoluzione strategica nella competizione tra professionisti, andando oltre le semplici metriche di volume per riconoscere la natura multiforme della padronanza del mercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Phemex Astral Trading League lancia la stagione Pisces da 450.000 dollari. Articoli correlati Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibile- APIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League... Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollari- APIA, Samoa, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di... Una selezione di notizie su Phemex Astral Trading La Phemex Astral Trading League lancia la stagione Pisces da 450.000 dollari.APIA, Samoa, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato l'inizio della stagione 'Pisces' (Pesci) della sua Phemex Astral Trading League, ri ... adnkronos.com Phemex Astral Trading League (PATL) ora disponibile: un sistema di progressione del trading stagionale sostenibileAPIA, Samoa, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, presenta Phemex Astral Trading League (PATL), un framework permanente di concorsi a tema ... adnkronos.com