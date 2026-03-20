I prediction market stanno iniziando a manipolare la realtà | soldi ai giornalisti per vincere le scommesse

I prediction market, originariamente utilizzati come strumenti di trading su eventi futuri, stanno entrando nel mirino dei media e della politica, che cercano di renderli più riconosciuti. Alcuni di questi mercati ora offrono soldi ai giornalisti per piazzare scommesse su eventi come guerre e catastrofi, creando potenziali rischi di manipolazione della realtà e di influenze esterne sui risultati delle previsioni.

Nati come nicchia di trading, i prediction market che permettono di puntare su guerre e catastrofi ora cercano legittimazione tra media e politica, aumentando il rischio che gli scommettitori manipolino la realtà per incassare i profitti. Le recenti minacce a un reporter israeliano per influenzare l'esito di una puntata su Polymarket dimostrano che il punto di rottura potrebbe già essere stato superato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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