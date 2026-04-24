Petrolio in rialzo brent sopra i 100 dollari +1,03%

Le quotazioni del petrolio sono in aumento: il Brent supera i 100 dollari con un incremento dello 1,03%, mentre il WTI si attesta a 96,63 dollari al barile, con un aumento dello 0,81%. Entrambi i prezzi sono saliti rispetto alle sessioni precedenti, riflettendo un trend positivo nel mercato energetico. I dati indicano che le quotazioni sono state influenzate da vari fattori di mercato nelle ultime ore.

In rialzo le quotazioni del petrolio: il wti è scambiato a 96,63 dollari al barile in aumento dello 0,81%. Il brent passa di mano a 106,15 dollari (+1,03%).🔗 Leggi su Lanazione.it TENSIONI USA-IRAN: PETROLIO SALTA A +7 DOLLARI, RISCHIO RECESSIONE GLOBALE Notizie correlate Petrolio: Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, Wti stabilmente sopra i 95Il proseguimento del conflitto in Medio Oriente continua ad avere un forte impatto sul mercato dell'energia, dunque su quello del petrolio. Petrolio in forte rialzo con la crisi Iran: Brent sopra i 91 dollari, +26% in una settimanaLe tensioni in Medio Oriente continuano a spingere verso l’alto i prezzi dell’energia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Petrolio in rialzo, Brent sopra 100 dollari: cosa succede se lo Stretto di Hormuz resta chiuso o riapre; Petrolio e gas in rialzo, il Brent a 94,5 euro; Petrolio e gas in rialzo, il Brent a 94,5 euro; Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record. Petrolio in rialzo, brent sopra i 100 dollari (+1,03%)In rialzo le quotazioni del petrolio: il wti è scambiato a 96,63 dollari al barile in aumento dello 0,81%. Il brent passa di mano a 106,15 dollari (+1,03%). (ANSA). (ANSA) ... ansa.it COMMENTO ENERGY: petrolio contrastato, gas in rialzoScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Tensioni sul mercato del petrolio e cancellazioni di voli a causa di problemi nel settore aereo caratterizzano la situazione attuale. I mercati europei mostrano segni di debolezza, con il DAX in calo e tensioni geopolitiche in aumento. - facebook.com facebook Il petrolio torna a correre con il Brent sopra 102 dollari. Gli investitori continuano a monitorare anche la stagione delle trimestrali, tra luci e ombre. Sul fronte macro, l'attività del settore privato dell'eurozona entra in contrazione: Pmi sui minimi da 17 mesi. x.com