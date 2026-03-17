Il prezzo del petrolio Brent si mantiene sopra i 100 dollari al barile, mentre il Wti si stabilizza oltre i 95 dollari. La presenza di tensioni nel Medio Oriente impedisce un calo significativo dei prezzi, che restano elevati da settimane. Le quotazioni continuano a risentire delle incertezze sulla stabilità della regione e delle conseguenze di eventuali sviluppi sul mercato energetico globale.

Il proseguimento del conflitto in Medio Oriente continua ad avere un forte impatto sul mercato dell'energia, dunque su quello del petrolio. Ancora in data 17 marzo il greggio europeo (Brent) era quotato oltre i 100 dollari al barile, a circa 102 alle 13.15. Nel giorno precedente proprio il Brent ha chiuso con un prezzo in tripla cifra. Poco migliore la situazione legata al petrolio americano (Wti), quotato circa 95 dollari al barile alla stessa ora. I rialzi del prezzo del greggio, inevitabili a causa della scarsissima attività nello stretto di Hormuz (da cui normalmente passa un quinto del fabbisogno mondiale di petrolio e gas ogni... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Petrolio: Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, Wti stabilmente sopra i 95

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