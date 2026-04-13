Cosa succede con il blocco navale dello Stretto di Hormuz | Il petrolio andrà a 200 dollari
Alle 10 del mattino di lunedì 13 aprile, ora della costa Est degli Stati Uniti, e alle 16 in Italia, è previsto l’avvio del blocco navale nello Stretto di Hormuz. Si tratta di una manovra annunciata ufficialmente dal governo statunitense, che coinvolge il controllo delle rotte marittime in quella zona strategica. L’evento segna un’azione diretta delle autorità americane, senza ulteriori dettagli sui mezzi impiegati o sui soggetti coinvolti.
Il conto alla rovescia è cominciato. Alle 10 del mattino di lunedì 13 aprile, ora della costa Est (le 16 in Italia ), gli Stati Uniti avvieranno il blocco navale dello Stretto di Hormuz. Il piano di Donald Trump dovrebbe portare al controllo da parte della Us Navy di tutte le rotte che portano agli scali dell’Iran. Per fare pressione nei confronti dei paesi che si riforniscono, ovvero Cina e India. Le quali per questa decisione dovrebbero indurre Teheran a firmare i patti con gli Stati Uniti. Un effetto domino che però rimane sulla carta rispetto alle conseguenze immediate del blocco. Che «renderebbe più probabile la chiusura del Mar Rosso da parte degli Houthi.🔗 Leggi su Open.online
Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati...
Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati...