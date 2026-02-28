Attacco all’Iran torna l’incubo della chiusura dello stretto di Hormuz Che può far impennare i prezzi del petrolio

Nella regione del Golfo, si registra un aumento delle tensioni dopo gli attacchi contro basi alleate degli Stati Uniti. Teheran ha minacciato di rispondere all’offensiva di Israele e Stati Uniti con un’azione economica, ipotizzando il blocco dello Stretto di Hormuz. Questa eventualità potrebbe portare a un’impennata dei prezzi del petrolio, dato che lo stretto rappresenta un punto cruciale per il transito energetico mondiale.

Non solo i raid contro le basi nei Paesi del Golfo alleati degli Usa. Teheran potrebbe reagire all’attacco di Israele e Usa anche con un’arma economica potenzialmente distruttiva: il blocco del transito nello Stretto di Hormuz. “Una misura estrema che il Paese non ha mai adottato e uno scenario da incubo per i mercati globali”, commentano gli analisti finanziari. Perché la mossa, minacciata già lo scorso giugno durante la “Guerra dei 12 giorni“, sarebbe in grado di provocare un’impennata delle quotazioni petrolifere con pesante impatto sull’inflazione in tutto il mondo. Proprio mentre Donald Trump rivendica di averla fatta a calare a beneficio dei connazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Iran ha chiuso parte dello Stretto di HormuzResta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre.

Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto HormuzL’Iran ha sequestrato una petroliera straniera mentre attraversava lo strategico Stretto di Hormuz.

Israele e Usa attaccano l’Iran: Khamenei probabilmente morto. Teheran nega. Media iraniani: Atteso un suo discorsoAtteso a minuti un discorso dell’ayatollah Ali Khamenei, che secondo fonti israeliani è rimasto ucciso nell’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Lo riferisce la tv iraniana al-Alam. ilfattoquotidiano.it

Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o ciboDa stamattina tutti i checkpoint in Cisgiordania sono stati chiusi così come i distributori di benzina. A Gaza i mercati si svuotano e torna l’incubo della carestia: l’attacco all’Iran peggiorerà ... fanpage.it

Il primo ministro canadese Mark Carney e il suo ministro degli Esteri, Anita Anand, hanno appoggiato l'attacco americano in Iran. "Il Canada sostiene gli Stati Uniti nell'azione volta a impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare e a impedire al suo regime - facebook.com facebook

Nicola Pedde: "L'Iran vuole la guerra regionale: ampliare l'impatto economico è la loro migliore difesa" x.com