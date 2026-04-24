Petralia Soprana il Comune acquisisce la torre di Villa Sgadari grazie alla donazione di un avvocato

Il sindaco di Petralia Soprana ha comunicato che il Comune ha ottenuto la proprietà della torre di Villa Sgadari attraverso una donazione da parte di un avvocato. È stato firmato ufficialmente l’atto di acquisizione dell’area, che comprende la torre storica. L’acquisto è stato reso possibile grazie alla donazione, e l’ente pubblico ha ora il possesso dell’immobile.

Il sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso annuncia la firma dell’atto di acquisizione dell’area su cui sorge la storica torre di Villa Sgadari. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla donazione dell’avvocato Vincenza Ciulla che, dopo un costruttivo dialogo con il primo cittadino, ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Un piccolo teatro di montagna a Petralia Soprana, si rinnova la Sala polifunzionale del ComuneÈ stata inaugurata la nuova dotazione tecnologica della Sala polifunzionale del Comune di Petralia Soprana, situata nei locali dell’ex chiesa di... Il Carnevale delle Madonie: gran finale a Pianello di Petralia SopranaSi avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata” nella frazione... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Petralia Soprana, 295 mila euro per il restyling dello storico campo sportivo; Petralia Soprana capitale della ricerca: successo per AIMAS2026; La Kore di Enna porta la ricerca europea sulla mobilità nel cuore delle Madonie; Intercomunale delle Petralie, consegnati i lavori: Asse viario fondamentale. A Petralia Soprana il 72,41% di raccolta differenziataL'amministrazione comunale di Petralia Soprana (Palermo) annuncia il raggiungimento del 72,41% di raccolta differenziata, un risultato che conferma l'impegno del territorio verso politiche ambientali ... ansa.it Posta Centrale Petralia Soprana - facebook.com facebook