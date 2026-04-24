Pestato e rapinato per un debito non suo | I tuoi inquilini ci hanno denunciato dacci i soldi per l'avvocato

Due uomini romani sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito e minacciato un locatore, chiedendogli 50.000 euro per coprire un presunto debito. Gli aggressori avevano riferito di essere stati denunciati dagli inquilini dell’abitazione per spaccio di droga. Secondo le indagini, i due uomini avevano cercato di ottenere il denaro attraverso violenza e intimidazioni, sostenendo di aver bisogno di soldi per l’avvocato.