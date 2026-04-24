Pestato e rapinato per un debito non suo | I tuoi inquilini ci hanno denunciato dacci i soldi per l'avvocato
Due uomini romani sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito e minacciato un locatore, chiedendogli 50.000 euro per coprire un presunto debito. Gli aggressori avevano riferito di essere stati denunciati dagli inquilini dell’abitazione per spaccio di droga. Secondo le indagini, i due uomini avevano cercato di ottenere il denaro attraverso violenza e intimidazioni, sostenendo di aver bisogno di soldi per l’avvocato.
Arrestati due romani che volevano estorcere con violenza un "risarcimento" di 50mila euro a un locatore dopo che i suoi inquilini li avevano denunciati per spaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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