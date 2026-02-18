Ucciso da un poliziotto a Rogoredo l'avvocato della famiglia del 28enne | Non aveva la pistola l'hanno messa lì
L’avvocato della famiglia del 28enne ucciso a Rogoredo afferma che il giovane non aveva la pistola, che sarebbe stata messa lì dai poliziotti. La denuncia arriva dopo che altri quattro agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte del ragazzo. Secondo i legali, questa scoperta mette in discussione la versione fornita dalla polizia, che aveva sostenuto di aver agito in autodifesa. La famiglia chiede chiarezza e si prepara a chiedere spiegazioni ufficiali.
Altri 4 poliziotti sono indagati per la morte del 28enne a Rogoredo. "Questa novità rafforza i nostri dubbi iniziali: la versione dell'agente fa acqua da tutte le parti", hanno riferito i legali della parte offesa a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo, si cerca l’altra “figura” che era con lui: disposta l’autopsiaGli investigatori della polizia cercano ancora l’altra persona che era con Abderrahim Mansouri il giorno dell’omicidio a Rogoredo, il 26 gennaio.
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale dopo autopsia: “Era di lato, non poteva puntare l’arma verso l’agente”L’autopsia su Adberrahim Mansouri, morto durante un controllo anti droga a Rogoredo, ha chiarito alcuni dettagli.
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, i parenti di Abderrahim: “Mai avuto pistola, vogliamo giustizia
