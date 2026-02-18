Ucciso da un poliziotto a Rogoredo l'avvocato della famiglia del 28enne | Non aveva la pistola l'hanno messa lì

L’avvocato della famiglia del 28enne ucciso a Rogoredo afferma che il giovane non aveva la pistola, che sarebbe stata messa lì dai poliziotti. La denuncia arriva dopo che altri quattro agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte del ragazzo. Secondo i legali, questa scoperta mette in discussione la versione fornita dalla polizia, che aveva sostenuto di aver agito in autodifesa. La famiglia chiede chiarezza e si prepara a chiedere spiegazioni ufficiali.