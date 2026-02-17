Scatto ergo sum | il nuovo singolo di Banda Piazzolla tra folk-pop e satira tagliente

“Scatto ergo sum” è un brano ritmato e coinvolgente, dove il dialetto diventa lo strumento perfetto per riportare a terra una realtà che sembra vivere ormai solo su internet Il nuovo brano di Banda Piazzolla sbeffeggia il fenomeno moderno, l’ossessione incessante di dover scattare foto di ogni momento, di ogni persona, di ogni piatto, di cosa, da postare prontamente sui propri profili social. “Se non fotografi, non esisti”. E con un folk-pop travolgente, unito a satira tagliente, Banda Piazzolla torna a farsi sentire con “Scatto ergo sum”, l’ultimo singolo con videoclip, che deride la società dell’apparire.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Banda Piazzolla torna a farci sorridere con il nuovo videoclip

