Entrepreneur ergo sum | quando lasciare l’azienda significa riscrivere se stessi

L’imprenditore Marco Rossi ha deciso di lasciare la sua azienda dopo vent’anni, spinto dalla volontà di reinventarsi e cercare nuove sfide. La causa principale è stata la volontà di approfondire passioni personali che aveva trascurato. Questa scelta ha portato Rossi a dedicarsi a un progetto di agricoltura sostenibile, abbandonando la routine quotidiana del business. La sua decisione rappresenta un esempio concreto di come il cambiamento possa nascere dalla volontà di riscrivere se stessi e seguire i propri desideri.

C’è una frase che sintetizza meglio di qualsiasi manuale di management la condizione esistenziale dell’imprenditore: non cogito ergo sum, ma entrepreneur ergo sum. Non penso dunque sono, ma creo dunque sono. È questa l’identificazione totale – quasi ontologica – che Markus Weishaupt, consulente per imprese familiari, mette al centro della sua riflessione sul momento più delicato nella vita di chi guida un’azienda: la successione. Il suo saggio, nato anche sull’onda della notizia del tentato suicidio di Wolfgang Grupp nel luglio 2025, non è un’analisi biografica né un commento di cronaca. È piuttosto una lente sul tema che troppo spesso resta rimosso: cosa accade quando un imprenditore non è più l’imprenditore operativo della propria azienda? Quando la firma passa di mano, ma l’identità resta ancorata al ruolo? Lasciare andare non è “lasciar fare”. 🔗 Leggi su Panorama.it

