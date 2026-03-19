fast fashion e condizioni di lavoro disumane sfruttati per i produrre i capi delle note catene intera famiglia nei guai

A Prato, una famiglia è stata coinvolta in un’indagine per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Le autorità hanno scoperto che i membri avevano impiegato lavoratori in condizioni disumane nelle fabbriche di abbigliamento legate alla fast fashion. L’indagine riguarda capi prodotti sotto pressione e senza rispetto delle normative sul lavoro. Sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Prato, 19 marzo 2026 – Un’intera famiglia nei guai per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita: si tratta di un imprenditore cinese di 53 anni, finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, considerato il titolare occulto di due ditte individuali intestate a prestanome prima e poi di una società, tutte con sede in via Galcianese nello stesso fabbricato; della moglie 51enne, del figlio 29enne e della nuora 30enne, tutti destinatari del provvedimento del divieto di dimora in provincia di Prato e del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Matteo Renzi: “Ho rimosso un melanoma, la prevenzione salva la vita” Le accuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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