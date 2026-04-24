Peruzzi avvisa l’Inter | Spalletti riporterà la Juve a vincere e vi spiego il motivo – VIDEO

In un video diffuso online, l’ex portiere e commentatore sportivo ha espresso la convinzione che Luciano Spalletti possa essere la figura giusta per riportare la Juventus a ottenere vittorie importanti. Ha inoltre affermato che l’allenatore ha le qualità per farlo e ha spiegato le ragioni di questa convinzione. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori nel mondo del calcio.

di Alberto Petrosilli Peruzzi, ex portiere anche dell’Inter tra le altre, è convinto che Luciano Spalletti sia l’uomo adatto per riportare la Juve a vincere. (inviato all’Edit di Torino) – Ci sono campioni che non difendono semplicemente una porta, ma custodiscono i sogni di un’intera generazione. Angelo Peruzzi è stato molto più di un estremo difensore per la Juventus: tra il 1991 e il 1999, ha incarnato lo spirito indomabile di una squadra leggendaria, sollevando al cielo ben 10 titoli e diventando l’eroe assoluto dell’ultimo magico trionfo europeo bianconero. Quella indimenticabile notte di Roma, i suoi guantoni sui calci di rigore contro l’Ajax hanno scolpito per sempre il suo nome nell’eternità del club.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Peruzzi avvisa l’Inter: «Spalletti riporterà la Juve a vincere e vi spiego il motivo» – VIDEO Notizie correlate Massimo Mauro indica la strada: «Alla Juve devi vincere! Derby d’Italia? L’Inter ha tutto da perdere, vi spiego il motivo»McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa Serie A, invasione... Peruzzi a Juventusnews24: «Spalletti grande allenatore, mi auguro la Juventus torni a vincere con lui. Ecco da quale portiere ripartirei» – VIDEOManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri...