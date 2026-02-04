Massimo Mauro indica la strada | Alla Juve devi vincere! Derby d’Italia? L’Inter ha tutto da perdere vi spiego il motivo

Massimo Mauro mette in chiaro le cose: per la Juventus non ci sono alternative, deve vincere il derby d’Italia. L’ex calciatore spiega che l’Inter, invece, ha tutto da perdere e questo potrebbe cambiare gli equilibri in vista delle prossime partite. La sfida si prepara ad essere più che mai decisiva per entrambe le squadre.

