Massimo Mauro indica la strada | Alla Juve devi vincere! Derby d’Italia? L’Inter ha tutto da perdere vi spiego il motivo
Massimo Mauro mette in chiaro le cose: per la Juventus non ci sono alternative, deve vincere il derby d’Italia. L’ex calciatore spiega che l’Inter, invece, ha tutto da perdere e questo potrebbe cambiare gli equilibri in vista delle prossime partite. La sfida si prepara ad essere più che mai decisiva per entrambe le squadre.
Bellinazzo sicuro: «Campionato finito, l’Inter l’ha chiuso. Ma è un torneo falsato e vi spiego il motivo»
Secondo Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, il campionato si sarebbe ormai concluso con la vittoria dell’Inter.
Rivera riflette: «Bastoni? Con l’Inter è fortissimo, ma con l’Italia è completamente diverso. Vi spiego il motivo»
