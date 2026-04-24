Peruzzi a Juventusnews24 | Spalletti grande allenatore mi auguro la Juventus torni a vincere con lui Ecco da quale portiere ripartirei – VIDEO

Peruzzi, che ha indossato la maglia della Juventus tra il 1991 e il 1999, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Juventusnews24. Durante l'intervista ha espresso apprezzamento per l'allenatore Spalletti, definendolo un grande tecnico, e ha manifestato il desiderio che la squadra torni a ottenere successi con lui. Inoltre, ha condiviso il nome del portiere da cui partirebbe, senza aggiungere altri dettagli.

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