Peruzzi a Juventusnews24 | Spalletti grande allenatore mi auguro la Juventus torni a vincere con lui Ecco da quale portiere ripartirei – VIDEO

Da calcionews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Peruzzi, che ha indossato la maglia della Juventus tra il 1991 e il 1999, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Juventusnews24. Durante l'intervista ha espresso apprezzamento per l'allenatore Spalletti, definendolo un grande tecnico, e ha manifestato il desiderio che la squadra torni a ottenere successi con lui. Inoltre, ha condiviso il nome del portiere da cui partirebbe, senza aggiungere altri dettagli.

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Bojinov consiglia la Juve: «Deve rinnovare con Spalletti. Mi è sempre piaciuto. E’ un grande allenatore. Lo considero…»di Redazione JuventusNews24Bojinov non ha dubbi sul fatto che la Juventus deve continuare con Spalletti in panchina per diversi motivi.

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