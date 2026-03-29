Un ex calciatore ha espresso il suo parere sulla situazione tecnica della Juventus, affermando che l’allenatore attuale dovrebbe essere confermato anche nella prossima stagione. Ha dichiarato di apprezzare molto l’allenatore, definendolo un grande professionista e sostenendo che la squadra dovrebbe proseguire con lui alla guida. La sua opinione si basa su considerazioni legate alle qualità del tecnico, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Bojinov non ha dubbi sul fatto che la Juventus deve continuare con Spalletti in panchina per diversi motivi. Le sue dichiarazioni. Nel panorama del calcio internazionale, pochi giocatori stranieri hanno saputo creare un legame così viscerale con l’Italia come l’ex attaccante bulgaro. Durante il recente evento «Serie A Operazione Nostalgia», ai microfoni di SportMediaset, Bojinov ha aperto il proprio cuore, dimostrando che l’affetto per il Bel Paese trascende i confini della cittadinanza e si lega indissolubilmente alla crescita personale e professionale. Nonostante le sue origini, l’ex centravanti non ha mai nascosto il suo supporto per la nostra Nazionale, specialmente in vista delle sfide cruciali che attendono il gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bojinov consiglia la Juve: «Deve rinnovare con Spalletti. Mi è sempre piaciuto. E’ un grande allenatore. Lo considero…»

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