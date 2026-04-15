Tassa sui rifiuti cambiano le scadenze per consentire l' accesso alle tariffe agevolate

Il Comune di Santarcangelo ha aggiornato le date di scadenza per il pagamento della Tassa sui rifiuti, dopo aver approvato una modifica al regolamento lo scorso marzo. La novità principale riguarda il termine per la prima rata, che non sarà più il 16 settembre, ma una data diversa, ancora da comunicare. Questa modifica permette ai cittadini di accedere alle tariffe agevolate in modo più semplice e flessibile.

eDopo il via libera del Consiglio comunale che lo scorso mese di marzo ha aggiornato il regolamento, sono stati modificati i teremini per il pagamento della Tassa sui rifiuti del Comune di Santarcangelo: in sostanza, a cambiare sarà la scadenza della prima rata, non più il 16 settembre ma il 16.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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