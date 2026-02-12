Perugia partiti i lavori per la messa in sicurezza di via San Giuseppe

Sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza via San Giuseppe a Perugia. La strada, che era stata interessata da una frana nei giorni scorsi, è stata chiusa al traffico e ora i lavori sono partiti per riparare i danni. La strada resterà chiusa fino al completamento degli interventi.

Gli interventi avranno una durata di due settimane. Al termine, prevista la riapertura al traffico Dopo la frana che ha interessato nei giorni scorsi via San Giuseppe il Comune di Perugia comunica l'inizio dei lavori di messa in sicurezza della strada, attualmente chiusa al traffico. Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini a seguito di un sopralluogo effettuato sul posto insieme ai tecnici comunali. La ditta incaricata, con il coordinamento del cantiere comunale, ha avviato l'attività di rimozione della terra con relativa messa in sicurezza della scarpata, opere finalizzate a consentire una pronta riapertura della via al transito veicolare.

