Perugia interventi in via San Giuseppe per la messa in sicurezza della strada

Il Comune di Perugia sta lavorando per mettere in sicurezza via San Giuseppe, colpita da una frana ieri. Sono in corso sopralluoghi e interventi tecnici, e la strada resta chiusa al traffico. Nessuna data certa per la riapertura.

Dopo la frana che ha interessato via San Giuseppe nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio, il Comune di Perugia informa che sono in corso sopralluoghi, valutazioni tecniche e interventi per mettere in sicurezza l'area, attualmente chiusa al traffico.L'assessorato ai lavori pubblici, la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia ViaSanGiuseppe Strada Regionale 206, tavolo di monitoraggio in prefettura: "Rischio chiusura ai mezzi pesanti senza interventi di messa in sicurezza" La Strada Regionale 206 rischia la chiusura ai mezzi pesanti a causa della mancanza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Messa in sicurezza della Sp54: approvati interventi per 715 mila euro La Provincia di Lecco ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 54, con un investimento totale di 715. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Perugia ViaSanGiuseppe Argomenti discussi: Frana a Perugia, chiusa via San Giuseppe: tutti i divieti e i percorsi alternativi; Perugia, isola ecologica di Sant’Andrea delle Fratte chiusa per due mesi: via ai lavori; Perugia, nuovo asfalto a Balanzano; Perugia, il piano del Comune per il cimitero di Monterone. Perugia, il Rotary dona quattordici nuovi alberi all'ingresso del centro storico: saranno in via Masi e viale IndipendenzaPERUGIA - Nuovi alberi per viale Indipendenza e via Masi, porta di ingresso al centro storico, dove a seguito di indagini tecniche approfondite si era reso necessario lo scorso maggio ... ilmessaggero.it Perugia, piano asfaltature: lavori da via Canali a PianelloPERUGIA - Il caldo, anche a causa delle ordinanze che regola i lavori all’aperto, ha comportato un momentaneo stop degli interventi nell’area di Ponte Felcino (strada Canneto- Sant’Angelo, via Val di ... ilmessaggero.it Benvenuto Ilyas! Fiocco azzurro in casa Empoli: all'Ospedale San Giuseppe di Empoli è nato Ilyas Nasti, figlio del nostro calciatore Marco. A Marco, alla mamma Hind e a tutta la famiglia vanno le migliori felicitazioni da parte di tutta la società azzurra! x.com Sta per tornare la Fiera di San Giuseppe a #Cosenza - facebook.com facebook

