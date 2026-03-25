Pretende di entrare in area emergenze al pronto soccorso e aggredisce un infermiere | denunciato 43enne

Un uomo di 43 anni residente a Motta Sant'Anastasia è stato denunciato dai carabinieri di Catania dopo aver cercato di entrare nell'area emergenze del pronto soccorso e aver aggredito un infermiere. L'intervento dei militari ha portato alla sua identificazione e denuncia per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.

L'episodio si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, dove l'uomo aveva accompagnato un familiare. Secondo quanto ricostruito, avrebbe insistito per accedere all'area riservata alle emergenze, nonostante il divieto. Invitato da un infermiere ad attendere in sala d'attesa, lo avrebbe aggredito, causandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. La condotta contestata rientra nelle fattispecie aggravate previste dalla normativa vigente per i reati commessi ai danni di operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Pretende di entrare in area emergenze al pronto soccorso e aggredisce un infermiere: denunciato 43enne Articoli correlati Aggredisce un infermiere al pronto soccorso, arrestato un 34enne ad AgrigentoNon ha voluto liberare la barella che occupava senza alcuna necessità sanitaria e, quando l’infermiere gli ha chiesto di scendere perchè serviva per... Pronto Soccorso, 52enne minaccia e aggredisce agenti: denunciatoUn uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito la Polizia intervenuta per allontanarlo dopo le dimissioni Un episodio di... Perché al Triage in PS c'è un Infermiere e non un Medico Contenuti e approfondimenti su Pretende di entrare in area emergenze... Discussioni sull' argomento Un voto contro chi pretende l’impunità in nome del potere; Il Papa: Dio dona sempre luce, speranza e pace, non può essere arruolato dalle tenebre; ESCLUSIVA M+ | Pretende di essere visitato prima di una donna incinta, dottoressa picchiata ad Agerola; Dl sicurezza, dalla Lega la proposta sul velo: Stop a quello integrale per la tutela e l'integrazione. Pretende di entrare nel Pronto soccorso, infermiere aggredito dal parente di una pazienteAggressione a un infermiere nel corso della notte di capodanno nel Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Si è reso necessario l’intervento del drappello di polizia del Pronto soccorso, a ... ilmattino.it Via Rasella, la guerra vera e le leggende comode Quando si pretende di giudicare una guerra di liberazione con il galateo del dopocena, si finisce quasi sempre per assolvere gli occupanti e processare chi combatteva. a cura di R.D. C’è un vizio molto italian - facebook.com facebook Il cardinale presidente apre il Consiglio permanente della Cei mentre è in corso lo scrutinio del referendum. «No al disimpegno dei credenti nella società. E no alla politica che pretende di arruolare la Chiesa». La comunità ecclesiale, presenza viva e vitale pe x.com