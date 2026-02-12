Violenza al pronto soccorso? Ora medici e infermieri potranno attivare l' allarme con un telecomando al collo

Medici e infermieri dei pronto soccorso dei ospedali Civico e Di Cristina potranno attivare l’allarme in modo rapido grazie a un nuovo telecomando al collo. Sono partite le installazioni di centraline di sicurezza per fermare le aggressioni e proteggere il personale sanitario. L’obiettivo è intervenire subito in caso di violenza e rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la ditta Vigilanza Italia, prevede l'attivazione di un sistema tecnologico avanzato collegato direttamente alla centrale operativa, attiva 24 ore su 24. Il personale sanitario riceverà telecomandi portatili, indossabili al collo, che consentono di inviare immediatamente un segnale di allarme in caso di minacce o aggressioni. A differenza dei tradizionali impianti "anti intrusione", queste centraline reagiscono in modo immediato, attivando protocolli specifici e l'intervento immediato delle guardie giurate o, se necessario, delle forze dell'ordine. L'attivazione avviene in modalità silenziosa, senza allertare il malintenzionato, riducendo il rischio di escalation e garantendo la sicurezza del personale e degli utenti.

