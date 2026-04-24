Perugia in crisi difensiva | il test decisivo di Dell’Orco per il Forlì
Perugia si prepara a una sfida importante contro il Forlì, con Dell’Orco che si presenta in prova nel reparto difensivo. La squadra non può contare su Angella e Riccardi, entrambi indisponibili. La partita rappresenta un’occasione per valutare le possibilità del difensore in prova di inserirsi nella rosa. La gara si svolgerà in un momento di difficoltà per il settore difensivo del Perugia.
? Cosa sapere Perugia affronta il Forlì con Dell'Orco in prova dopo l'indisponibilità di Angella e Riccardi.. Il test del difensore determina il modulo 4-2-3-1 per evitare i playout di Serie C.. L’emergenza difensiva del Perugia si aggrava in vista della sfida contro il Forlì, mentre la speranza di un rientro di Dell’Orco diventa l’unico filo che tiene insieme i piani di Giovanni Tedesco per la prossima partita. Il clima che si respira tra i preparativi per l’incontro fuori casa non è affatto sereno. La squadra deve affrontare un momento di forte difficoltà strutturale nel reparto arretrato, dove le assenze pesano come pietre sul cuore di chi segue il Grifone.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Calcio serie C, il Perugia spera in Dell'Orco per attenuare l'emergenza in difesaCome già evidenziato non si può dire che la marcia di avvicinamento al match di Forlì sia iniziata sotto i migliori auspici.
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