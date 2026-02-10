Calcio serie C verso Pianese - Perugia | Angella e Dell' Orco chiamati a stringere i denti

La partita tra Pianese e Perugia si avvicina, ma i dubbi sullo stato di forma dei biancorossi restano. Angella e Dell'Orco sono ancora in forse, e i tifosi si chiedono se saranno in grado di scendere in campo dopo le fatiche di una settimana intensa di gare. La squadra lavora per recuperare, ma i tempi stringono.

Giocare tre partite in una settimana porta in se inevitabilmente dei grattacapi. C'è infatti da capire lo stato di salute del gruppo e se è riuscito a recuperare in pieno dalle fatiche precedenti. La risposta si può conoscere soltanto in extremis dato che in questi casi il vero allenamento

