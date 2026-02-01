Dipendenze e gioco d’azzardo | oltre 8 milioni alla Calabria per prevenzione cura e nuovi operatori

La Regione Calabria ha messo a disposizione oltre otto milioni di euro per il triennio 2025-2027. La cifra servirà a finanziare programmi di prevenzione, cura e formazione di nuovi operatori contro le dipendenze e il gioco d’azzardo patologico. La scelta mira a rafforzare i servizi locali e affrontare il problema, che coinvolge molte persone nella regione.

Oltre otto milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Calabria per il triennio 2025-2027 nell’ambito delle politiche regionali sulle dipendenze e sul gioco d’azzardo patologico. I fondi, comunicati dal Ministero della Salute a dicembre, sono il risultato di una programmazione condivisa tra enti regionali, Servizi per le dipendenze (SerD) e comunità terapeutiche. L’annuncio è stato ufficializzato dall’assessora regionale al Welfare Pasqualina Straface durante un convegno promosso da Caritas, che ha reso nota la portata complessiva degli interventi. La somma principale è destinata a potenziare le attività di prevenzione, cura e reinserimento socio-lavorativo per chi esce dai percorsi riabilitativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La relazione dell'Usl evidenzia un crescente allarme sulle dipendenze, con un aumento degli accessi al SerD legati a cocaina, gioco d’azzardo patologico e alcol.

