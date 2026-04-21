Una nuova app per la prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo

Una nuova applicazione è stata sviluppata per aiutare nella prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo, una dipendenza comportamentale che coinvolge aspetti clinici, psicologici e sociali. Il problema è riconosciuto come una condizione che può portare a conseguenze di varia natura e spesso richiede un intervento mirato. La presentazione di questa app rappresenta un passo in più nella lotta contro questa forma di dipendenza.

ROMA (ITALPRESS) – Il Disturbo da Gioco d’Azzardo costituisce una vera e propria dipendenza comportamentale, con ricadute cliniche, psicologiche e sociali. Da qui è partito l’incontro alla Fiera di Rimini in occasione di Enada Primavera 2026, dove il confronto tra specialisti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si è concentrato sulla prevenzione e sugli strumenti per favorire una maggiore autoconsapevolezza. “Usa la Testa”, app mobile gratuita e anonima, è pensata per offrire test di autovalutazione, timer, contenuti informativi e accesso ai servizi di supporto sul territorio. Il Disturbo da Gioco d’Azzardo rientra oggi nell’area delle dipendenze comportamentali e richiede quindi di essere affrontato non solo sul piano sociale o regolatorio, ma anche come tema di salute pubblica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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