Perugia condannato lo stalker | schiaffi e controllo sulla moglie

Un uomo di 67 anni è stato condannato dal Tribunale di Perugia a due anni di reclusione con sospensione della pena per stalking e maltrattamenti. La decisione è arrivata dopo che il giudice Alberto Avenoso ha valutato le accuse di schiaffi e controllo nei confronti della moglie. La sentenza si basa su un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dell’uomo per le condotte contestate.

? Cosa sapere Il Tribunale di Perugia condanna un uomo di 67 anni per stalking e maltrattamenti.. Il giudice Alberto Avenoso ha stabilito due anni di reclusione con sospensione della pena.. Il Tribunale di Perugia ha condannato un uomo di 67 anni, di nazionalità rumena, a due anni di reclusione con sospensione della pena per i gravi episodi di maltrattamenti e stalking subiti dalla moglie durante la loro convivenza. La sentenza, emessa dal giudice Alberto Avenoso, chiude un iter giudiziario iniziato dopo le denunce della vittima, la quale ha scelto di costituirsi parte civile attraverso l’assistenza legale degli avvocati Erika Paiolo ed Alessandro Vesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, condannato lo stalker: schiaffi e controllo sulla moglie Notizie correlate Leggi anche: Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia, lei si rifugia in un negozio: intervento lampo della polizia Stalking e sequestro a Cremona: condannato lo stalker ossessivoUn tribunale ha inflitto una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione a un trentaduenne, identificato come Marco, per una serie di crimini... Una raccolta di contenuti Si parla di: Stalking a Terni: minacce di morte alla moglie, 42enne condannato a 3 anni e 8 mesi; Stalking e sequestro a Cremona | condannato lo stalker ossessivo. «Pubblico i tuoi video hard», le minacce dopo che lei lo lascia: condannatoPERUGIA - Un’escalation di violenza, ricatti e intimidazioni culminata in un patteggiamento. Si è chiuso con una condanna a un anno e sette mesi di reclusione il procedimento a carico di un 29enne ... ilmessaggero.it