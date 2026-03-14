Commercio a Perugia dati incoraggianti negli ultimi due anni | crescono i negozi in centro storico

Negli ultimi due anni, a Perugia, il numero di negozi nel centro storico è aumentato, segnalando una crescita nel settore commerciale. L’economia urbana della città ha mostrato segnali positivi negli ultimi dieci anni, con un incremento dei punti vendita in zona centrale. Questi dati evidenziano un andamento favorevole per il commercio locale, confermando un trend di sviluppo nel cuore della città.

Il commercio al dettaglio ha fatto registrare un +1,3% fra il 2024 e il 2025. Cambia l’economia urbana: crescono i servizi legati alla ristorazione e al turismo L’economia urbana di Perugia è in continua evoluzione e questo si registra soprattutto se si prendono in considerazione gli ultimi dieci anni. I dati raccolti da Confcommercio evidenziano un quadro generale dello sviluppo economico della città, dal punto di vista del commercio e di come questo è cambiato. Dal 2012 al 2025 a Perugia le attività commerciali nel centro storico sono passate da 349 a 230, con una riduzione di oltre un terzo (-34%). Anche fuori dal centro il calo è rilevante: da 1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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