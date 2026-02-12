Questa mattina alle sette e un quarto, un autobus si è trovato bloccato in mezzo alla nebbia, dopo aver sbagliato strada e tentato un’inversione impossibile. La scena si è svolta in fretta, lasciando i passeggeri in attesa e i passanti a chiedersi cosa stesse succedendo. Nessuno si aspettava che un guasto del genere potesse creare così tanto scompiglio nel traffico mattutino dedicato al trasporto scolastico.

Esistono manovre impossibili. Ma, proprio perché impossibili, si potrebbe fare a meno di provarle alle 7 e un quarto di mattina, in mezzo alla nebbia, nell’ora che s’infiamma per il trasporto scolastico. Non deve averci pensato, in quel momento, l’autista della linea 9 di Seta che dopo aver sbagliato strada ha provato a fare inversione a ‘U’. Con l’autobus lungo 12 metri. Naturalmente, trattandosi di una strada ‘bassissima’ – siamo a Fogliano, verso Reggio e verso il polo scolastico di via Makallè che il mezzo vuoto in quel momento avrebbe dovuto servire – le enormi gomme del pullman sono finite nel canaletto di scolo durante la manovra, come mostrato dalla foto in possesso del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbaglia strada, prova l’inversione. E l’autobus rimane ‘intrappolato’

