Costa d' Amalfi bus sbaglia strada e resta incastrato sul curvone di Cigliano

Un bus ha sbagliato strada e si è bloccato sul curvone di Cigliano, creando disagi sulla Costa d’Amalfi. La vettura, diretta verso Maiori, ha finito per rimanere incastrata su una strada stretta e in pendenza, bloccando il traffico. I residenti e gli automobilisti hanno assistito alla scena mentre i soccorsi intervenivano per liberare il veicolo. L’incidente ha causato ritardi e rallentamenti lungo la strada, interrompendo temporaneamente il normale flusso di veicoli.

Momenti di apprensione soprattutto quando il bus si è trovato davanti al cosiddetto "curvone della disgrazia", teatro della tragedia dell'8 maggio 2023 Doveva essere una tranquilla trasferta sportiva verso Maiori, si è trasformata invece in una mattinata di tensione sulla Costa d'Amalfi. Intorno alle 11.25 di oggi - riporta Il Quotidiano della Costiera - un pullman con a bordo i calciatori del Santa Maria, impegnati nel campionato di Eccellenza contro il Costa d'Amalfi, ha imboccato per errore la strada sbagliata finendo nel tratto più delicato della strada provinciale 75 Castiglione–Ravello, all'altezza del curvone di Cigliano.