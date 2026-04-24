Pericolo monopattini e bici elettriche la Polstrada ai ragazzi | Utilizzate la testa e il casco

Tra pochi giorni entrerà in vigore una delle novità più discusse della riforma del Codice della strada, ovvero l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. La Polizia stradale ha rivolto un appello ai giovani, invitandoli a utilizzare il casco e a prestare attenzione durante l’uso di biciclette e monopattini. La nuova normativa mira a regolamentare meglio la circolazione di questi mezzi, ormai molto diffusi tra i cittadini più giovani.

Tra pochi giorni entrerà ufficialmente in vigore una delle novità più discusse della riforma del Codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini: l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. Il debutto simbolico avverrà a Foggia, dove lo stesso ministro ha annunciato la sua presenza per.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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