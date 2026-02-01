monopattini e bici elettriche nella zona pedonale solo i feriali

Questa mattina il Comune di Taranto ha annunciato che il divieto di circolazione di monopattini e biciclette elettriche nella zona pedonale non sarà più in vigore tutto il giorno. L’ordinanza, che vietava l’uso di questi mezzi ogni giorno, ora si applica solo nei giorni feriali. La decisione mira a consentire un po’ più di libertà ai cittadini e ai pendolari, mantenendo comunque alcune restrizioni durante i giorni lavorativi.

Il divieto resta, ma non più a tempo pieno. Il Comune di Taranto ha rimesso mano all’ordinanza che vietava la circolazione di velocipedi – comprese biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici – nel cuore del Borgo. La novità è sostanziale: lo stop scatterà esclusivamente il sabato, la domenica e nei giorni festivi, secondo calendario. La rimodulazione riguarda via Di Palma, nel tratto compreso tra piazza Maria Immacolata e via Duca degli Abruzzi, piazza Maria Immacolata e via D’Aquino, tra la stessa piazza e via Cavour. Zone ad alta densità pedonale, soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso di cittadini e visitatori cresce in modo significativo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

