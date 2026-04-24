Pericolo cadute a Reggio Calabria | interviene la Polizia

A Reggio Calabria, la Polizia è intervenuta in piazza del Popolo a causa di rischi di cadute legati all'occupazione dei marciapiedi da parte di venditori ambulanti. La presenza di bancarelle e oggetti sui percorsi pedonali ha creato situazioni di pericolo per i passanti, costringendo le forze dell'ordine a intervenire per ripristinare la sicurezza. Nessuna informazione su eventuali sanzioni o provvedimenti adottati.

? Cosa sapere La Polizia interviene a Piazza del Popolo a Reggio Calabria per pericoli di cadute.. L'occupazione dei marciapiedi da parte dei venditori espone i pedoni a rischi strutturali.. Ieri pomeriggio, una Volante della Polizia di Stato è intervenuta in Piazza del Popolo a Reggio Calabria dopo la segnalazione di Nuccio Azzarà, certificando un pericolo concreto di cadute nel vuoto causato dall’occupazione dei marciapiedi da parte di venditori. La zona, caratterizzata da un dislivello significativo tra il piano pedonale e quello sottostante, risulta priva di protezioni adeguate, trasformando l’attività commerciale in un rischio per l’incolumità pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo cadute a Reggio Calabria: interviene la Polizia Notizie correlate Reggio Calabria: il nuovo asfalto di Sala di Mosorrofa è un pericoloUn tratto stradale nella zona di Sala di Mosorrofa a Reggio Calabria è tornato a presentare gravi pericoli per la circolazione, nonostante i recenti... Scontro con la legge: arrestato alto funzionario della Polizia Stradale a Reggio Calabria per concussione e corruzioneUn alto funzionario della Polizia Stradale, in servizio al distaccamento di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Piazza del Popolo, la denuncia di Azzarà: ‘Rischio cadute nel vuoto’ – FOTO; Piazza del Popolo a Reggio Calabria, rischio cadute nel vuoto sul marciapiede: intervento della Polizia e allarme per la sicurezza; Bova Marina, disposta l’evacuazione immediata del lungomare per grave pericolo. Piazza del Popolo, la denuncia di Azzarà: ‘Rischio cadute nel vuoto’ – FOTOHo dovuto chiamare la Polizia perché qualcuno si facesse carico di un pericolo sotto gli occhi di tutti. A parlare è Nuccio Azzarà, cittadino reggino, dopo l’intervento di una Volante della Polizia ... citynow.it Incantevole affaccio, sullo Stretto. Reggio Calabria - facebook.com facebook