Un alto ufficiale della Polizia Stradale di Reggio Calabria è stato arrestato questa mattina dai finanzieri di Locri. L’uomo, in servizio a Brancaleone, è stato fermato con l’accusa di aver chiesto soldi in cambio di favori e di aver approfittato del suo ruolo. Le indagini sono partite da alcune denunce e hanno portato all’arresto in flagranza. Ora si trova nel carcere di Reggio Calabria in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Un alto funzionario della Polizia Stradale, in servizio al distaccamento di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai militari del Gruppo di Locri della Guardia di Finanza. L’operazione, eseguita su ordinanza del Gip di Locri su richiesta della Procura della, ha portato all’arresto del sostituto commissario, responsabile del distaccamento, accusato di concussione, corruzione e falsità in atto pubblico. L’indagine, avviata a seguito di una segnalazione da parte di un autotrasportatore alla sezione di Palmi della Polizia Stradale, ha rivelato un sistema di abusi sistematici da parte dell’ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro con la legge: arrestato alto funzionario della Polizia Stradale a Reggio Calabria per concussione e corruzione

Approfondimenti su Polizia Stradale Reggio

La Polizia locale di Reggio Calabria intensifica i controlli sulle biciclette elettriche trasformate in motorini, sequestrando veicoli e applicando sanzioni salatissime.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Polizia Stradale Reggio

Argomenti discussi: Scontro totale Lega-FI sulla Consob, Tajani: abbiamo impedito la lottizzazione; Basilicata, scontro sul vitalizio dei consiglieri regionali. Inaccettabile privilegio, la legge va abrogata. E parte la raccolta firme; Antisemitismo, la destra Pd si sfila dalla linea Schlein; Milano, scontro fra un'auto e un mezzo Amsa: morto 45enne guardia del corpo.

Scontro tra giudici e politica: cosa cambia con la riforma NordioI magistrati: autonomia e indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale ... tg.la7.it

Conferenza sulla remigrazione alla Camera degli estremisti fascisti, scontro Pd-Lega e attacco di FurgiueleIl deputato Lega Domenico Furgiuele invita Casapound e altre forze neofasciste per una conferenza sulla remigrazione. Le proteste, dal PD a Avs ... virgilio.it

Sull’A1, tra le corsie veloci e il rumore incessante delle macchine, un piccolo meticcio vagava spaventato, mettendo a rischio sé stesso e gli automobilisti. Gli agenti Roberto e Rocco, della Polizia stradale di Bologna, sono intervenuti prontamente: in pochi min - facebook.com facebook