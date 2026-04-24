Il WWF e l’ASOIM hanno presentato un esposto per impedire una manifestazione cinofila prevista al Lago Matese il 3 maggio. L’azione si basa su preoccupazioni riguardanti il potenziale impatto dell’evento sull’ambiente locale. La richiesta è rivolta alle autorità competenti affinché valutino la compatibilità dell’iniziativa con le normative di tutela ambientale e la tutela degli animali. La decisione finale sulla manifestazione è ancora da definire.

? Cosa sapere WWF e ASOIM presentano esposto per bloccare manifestazione cinofila al Lago Matese il 3 maggio.. L'attività con cani da ferma minaccia la nidificazione di specie protette nel Parco Nazionale.. Il WWF Italia e l’ASOIM hanno inviato un esposto urgente all’Ente Parco Nazionale del Matese e ai Carabinieri Forestali per bloccare una manifestazione cinofila prevista il 3 maggio sulle sponde del Lago Matese. La tensione si è accesa nelle ultime ore quando le associazioni impegnate nella tutela della biodiversità hanno segnalato un rischio concreto per gli habitat protetti e per diverse specie animali. Al centro della disputa c’è un evento organizzato dall’Associazione Libera Caccia insieme all’U.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo al Lago Matese: esposto per fermare l’evento con i cani

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