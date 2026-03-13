Percorsi sostegno INDIRE per specializzati estero entro il 16 marzo rinuncia ad istanza riconoscimento Le due modalità
Entro il 16 marzo, gli insegnanti specializzati all'estero devono rinunciare alla richiesta di riconoscimento attraverso i percorsi di sostegno promossi dall'INDIRE. Sono previste due modalità di percorso, mentre le istituzioni coinvolte lavorano per assicurare che i candidati possano ottenere il titolo entro il 30 giugno 2026, in collaborazione tra INDIRE e università.
Percorsi sostegno IndireUniversità: una corsa contro il tempo per garantire il conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2026. Il primo passo, per chi richiederà di accedere al percorso art. 7 specializzati estero è la rinuncia all'istanza di riconoscimento.
Leggi anche: Specializzazione sostegno Indire/Università per abilitati estero: presentazione rinuncia riconoscimento fino al 12 marzo. AVVISO
Sostegno, Anief dice sì ai percorsi Indire: professionalità acquisita con il servizio e risposte ai ritardi per specializzati esteroDurante l’ultima trasmissione di Orizzonte Scuola TV, spazio alla posizione di ANIEF sul tema della specializzazione sul sostegno.
Sostegno Indire secondo ciclo: percorsi in 3 mesi per concludere entro il 30 giugno 2026 e sciogliere riserva. Decreto MinisteroSpecializzazione sostegno secondo ciclo Indire: il Ministero pubblica il Decreto interministeriale recante disposizioni per consentire ai partecipanti ai percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto.
Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026Il Ministero ha pubblicato un nuovo decreto interministeriale che introduce disposizioni per permettere ai partecipanti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7.
