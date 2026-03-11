Sostegno Indire secondo ciclo proroga fino al 16 marzo per rinunciare al titolo estero Nota

Il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine per presentare la rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno Indire secondo ciclo, secondo quanto riportato in una nota ufficiale. La proroga riguarda le pratiche relative al sostegno, in particolare per chi ha deciso di rinunciare al titolo estero. La comunicazione è rivolta a tutti gli interessati coinvolti nella procedura.