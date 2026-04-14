Micol Olivieri, conosciuta soprattutto per il ruolo di Alice nella serie televisiva “I Cesaroni”, è stata al centro di alcune critiche recenti. La sua decisione di non partecipare al ritorno dello show ha attirato commenti negativi da parte dei fan e dei media. Il revival della serie ha suscitato entusiasmo tra molti, ma la scelta dell’attrice di non essere coinvolta ha generato discussioni online e polemiche.

Il ritorno de I Cesaroni ha riacceso nostalgia ed entusiasmo, ma non tutti hanno scelto di celebrare il momento. Proprio mentre la storica fiction tornava con successo in prima serata, una delle sue ex protagoniste ha attirato l’attenzione con una mossa social che non è passata inosservata. E nel giro di poche ore, tra interpretazioni e polemiche, il web si è trasformato in un vero e proprio tribunale. Micol Olivieri snobba i Cesaroni: il video pubblicato mentre la serie tornava in onda. Durante la messa in onda della prima puntata, Micol Olivieri – indimenticabile Alice della serie – ha pubblicato un video sui suoi profili social, scegliendo di raccontare tutt’altro capitolo della sua vita.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che figuraccia Micol Olivieri! Ricordate Alice dei Cesaroni? Ha snobbato la serie ed è stata coperta di critiche!

Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che ha il sapore di una provocazione.

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