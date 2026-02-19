Darmian a Sportitalia | Qualificazione ancora aperta non credo che Inter Juve ci abbia condizionato e vi spiego perchè

Darmian, difensore dell’Inter, ha spiegato a Sportitalia che la qualificazione in Europa rimane possibile, nonostante la sconfitta contro il Bodo Glimt. L’esterno ha sottolineato che il risultato non è decisivo e che la squadra crede ancora nelle chance di passare il turno. Darmian ha anche precisato che la partita contro la Juventus non ha influenzato la prestazione, aggiungendo che l’Inter si concentrerà subito sulle prossime sfide. Questa dichiarazione indica una mentalità determinata del club nerazzurro.

Inter News 24 Darmian, esterno dell’Inter, ha commentato a Sportitalia la sconfitta ottenuta sul campo del Bodo Glimt: le dichiarazioni. Dopo il duro colpo subito in Norvegia, Matteo Darmian ha concesso una battuta anche ai microfoni di Sportitalia per analizzare il 3-1 finale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il difensore, pilastro tattico di Cristian Chivu, ha ribadito la difficoltà di giocare su un sintetico ai limiti della praticabilità: « Non vogliamo scuse, ma le condizioni del campo hanno favorito il loro ritmo ». PAROLE – « Dovremo analizzare quanto fatto, è un risultato negativo ma la mia sensazione è che sia ancora tutto aperto. 🔗 Leggi su Internews24.com

