guerra scaccia guerra ma tra russia e ucraina il disastro aumenta

Da oltre quattro anni, il conflitto tra le forze russe e ucraine continua a causare devastazioni e perdite. Nel frattempo, un'altra escalation si verifica tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, attirando l’attenzione internazionale. La guerra in Ucraina sembra aver perso momentaneamente spazio nei dibattiti pubblici, mentre i combattimenti e le conseguenze sul territorio proseguono senza sosta.

Da un certo punto di vista, Volodymyr Zelensky ha ragione: la guerra di Usa e Israele contro l’Iran ha distolto l’attenzione da quanto avviene in Ucraina, dove la guerra seguita all’invasione russa ha ormai scavallato i quattro anni di durata. Eppure la realtà del conflitto non è meno dura di qualche mese fa. Anzi. In Ucraina, Vasily Voskoboynik, direttore della Ong “Ufficio per la politica migratoria” ma anche presidente dell’Associazione pan-ucraina delle compagnie per l’impiego, ha fatto dichiarazioni molto dure e per certi versi sconvolgenti: ci sono attualmente in Europa 6,5 milioni di ucraini, dei quali 4,2 milioni godono della cosiddetta “protezione temporanea” della Ue. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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