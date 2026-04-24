Perché il bitcoin è entrato in gioco nel pagamento dei pedaggi nello Stretto di Hormuz

Un rappresentante del Parlamento iraniano ha annunciato che il paese ha incassato i primi pagamenti relativi ai pedaggi sullo Stretto di Hormuz. La decisione di imporre queste tariffe si inserisce nel quadro delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, con il governo iraniano che ha adottato questa misura come parte delle sue strategie nella regione. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle dispute energetiche e sui controlli di traffico marittimo nello stretto.

Un alto funzionario del Parlamento iraniano ha dichiarato che Teheran ha ricevuto i primi introiti dai pedaggi imposti sullo strategico Stretto di Hormuz nel contesto della guerra con gli Stati Uniti e Israele. “I primi introiti derivanti dai pedaggi dello Stretto di Hormuz sono stati depositati sul conto della Banca Centrale”, ha affermato il vicepresidente del Parlamento Hamidreza Hajibabaei, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim Il sistema dei pedaggi nello Stretto di Hormuz è ancora in fase iniziale. Gli incassi sono reali, ma non ancora pienamente tracciabili. Il traffico è ridotto, ma il potenziale resta enorme. E soprattutto, il modello è replicabile.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Wall Street Veteran Says Bitcoin Is Mispriced 20:1

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