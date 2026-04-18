Trump Non ci saranno pedaggi nello Stretto di Hormuz non possono farlo – Il video

Un video diffuso mostra un rappresentante statunitense che afferma come non siano possibili pedaggi nello Stretto di Hormuz, sottolineando che tali restrizioni sarebbero comunque applicabili. La dichiarazione è arrivata in risposta a eventuali proposte di pedaggi da parte di un’altra nazione. La conversazione si è svolta in un contesto ufficiale, con riferimenti a restrizioni e limiti imposti da leggi o accordi internazionali.

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