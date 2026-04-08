Recentemente, le autorità iraniane hanno dichiarato che i data center di Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure situati nei Paesi del Golfo sono considerati obiettivi militari legittimi. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, dove le infrastrutture digitali vengono viste come elementi strategici. La posizione ufficiale sottolinea un cambiamento nel modo in cui vengono percepite le strutture tecnologiche in un contesto di conflitto.

Per l’Iran i data center di Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure nei Paesi del Golfo sono obiettivi militari legittimi. Ospitano migliaia di server su cui passano anche funzioni militari e di intelligence statunitensi: in guerra, il cloud non può essere considerato un luogo neutrale. Missili e droni di Teheran hanno già colpito infrastrutture negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain, causando interruzioni nei servizi finanziari e nelle piattaforme digitali, bloccando servizi ai cittadini dei due Paesi. Questi attacchi arrivano nel mezzo di una scommessa economica gigantesca per gli Stati del Golfo, che negli ultimi anni hanno investito miliardi per trasformarsi in hub globali dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I data center del Golfo sono diventati un bersaglio militare

Leggi anche: Trump e gli attacchi contro i somali e Ilhan Omar: perché sono diventati bersaglio della Casa Bianca

Leggi anche: "Basta data center e stazioni elettriche". L’ipotesi alimenta il fronte del “no”

Lost Civilizations | Impossible Constructions and Collapses

Temi più discussi: GIAPPONE. Microsoft investe nei data center, mentre quelli nel Golfo sono sotto attacco; Abbiamo distrutto il datacenter di Amazon. L'Iran rivendica l'attacco in Bahrain, ecco le altre aziende in pericolo; Perché l’Iran ha preso di mira i data center di Amazon e che cosa cambia, o non cambia, nella guerra; Guerra Iran-Usa, Dubai smentisce l’attacco al data center di Oracle.

Gli attacchi iraniani negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain dimostrano che le strutture che ospitano i server sono ormai obiettivi sensibili in un conflitto. E l’illusione ...Gli attacchi iraniani negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain dimostrano che le strutture che ospitano i server sono ormai obiettivi sensibili in un conflitto. E l’illusione di una rete immateriale s ... linkiesta.it

AI, la guerra mette a rischio 100 miliardi di dollari di investimenti dei fondi sovrani del GolfoL’AI da risorsa economica a strumento strategico-militare, fino ad essere un obiettivo di guerra La guerra in Iran irrompe in uno degli snodi più delicati dell’economia globale: quello degli investime ... key4biz.it

Golfo di Trieste affollato di petroliere da giorni: due i principali motivi - facebook.com facebook

Se lo Stretto non riaprirà alla svelta, anche grazie a una manovra a tenaglia tra Paesi del Golfo e Cina nei confronti di Teheran, a piangere lacrime amare subito dopo gli europei sarà proprio Pechino. di #MaurizioGuaitoli x.com