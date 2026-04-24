Perché Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere | ritenuta colpevole solo per uno dei due neonati morti

La Corte d’Assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di reclusione. La donna è stata giudicata colpevole di aver causato la morte di uno dei due neonati di cui era madre, mentre per l’altro neonato non è stata accertata la responsabilità. La sentenza si basa sulle risultanze dell’indagine e delle prove raccolte durante il processo.

La Corte d’Assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di carcere. La studentessa 22enne era accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei loro cadaveri che avrebbe seppellito nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo (Parma), dove abita tuttora con i genitori, in regime di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La Procura aveva chiesto una condanna a 26 anni. Petrolini è stata condannata per l’omicidio del secondo neonato, nel 2024, ma è stata assolta per la morte del bambino nel 2023. Il procuratore: «Una vicenda molto triste». «È una vicenda molto triste.🔗 Leggi su Open.online

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