La Corte di assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi di reclusione Chiara Petrolini, dopo circa tre ore di camera di consiglio. La sentenza arriva in seguito all’accusa di aver sepolto nel giardino di casa due neonati, fatti che hanno portato alla sua condanna. La decisione è stata comunicata dal giudice durante l’udienza.

PARMA - Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. L'imputata è stata assolta dall'omicidio del primogenito. Impassibile Petrolini ha assistito impassibile alla lettura della sentenza di condanna. Poi è uscita dall'aula, gremita di giornalisti ma anche di amici della famiglia e cittadini, accompagnata dai carabinieri. La 22enne è ai domiciliari da settembre 2024.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa

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