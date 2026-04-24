In Inghilterra e Galles, la morte assistita rimane illegale, nonostante il voto storico della Camera dei Comuni. Dopo il voto, il processo di approvazione non ha proseguito alla camera successiva, rendendo inattiva la proposta di modifica alla legge vigente. La questione ha suscitato molto dibattito, ma al momento non ci sono alternative legislative in corso per legalizzare questa pratica.

Dopo il voto storico della Camera dei Comuni è scaduto il tempo per l'approvazione alla camera alta, secondo i promotori a causa dell'ostruzionismo dei contrari Oggi, venerdì 24 aprile, è scaduto il tempo a disposizione per continuare la discussione sulla proposta di legge sulla morte assistita alla Camera dei Lord, cioè la camera alta del parlamento britannico. La proposta era stata approvata con un voto considerato storico dalla camera bassa, la Camera dei Comuni, lo scorso giugno: l’approvazione definitiva era considerata molto probabile, visto che da tempo si è assai ridotto il potere d’interdizione della Camera dei Lord. I sostenitori della proposta hanno accusato i contrari di aver fatto ostruzionismo, riuscendo così a bloccare la proposta di legge: in commissione erano stati presentati oltre 1.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per ora in Inghilterra e Galles non diventerà legale la morte assistita

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