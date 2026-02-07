È un' Inghilterra strabordante | Galles distrutto 48-7 a Twickenham

Twickenham si infiamma dopo la vittoria dell’Inghilterra contro il Galles. La squadra di Borthwick conquista la dodicesima vittoria di fila, battendo i rivali 48-7. Arundell firma una tripletta, mentre Earl, Roebuck e Freeman aggiungono altre mete. L’Inghilterra ora condivide la vetta della classifica con la Francia.

L’Inghilterra ha travolto per 48-7 il Galles a Twickenham nel match che ha completato la prima giornata del Sei Nazioni 2026. Il dodicesimo successo consecutivo permette alla squadra di Steve Borthwick di affiancare la Francia in testa alla classifica con 5 punti, con l’Italia alle loro spalle a quota 4 grazie alla vittoria sulla Scozia, che ha conquistato il punto di bonus. Chiudono a zero Irlanda e Galles. Che non vince una partita nel Sei Nazioni dall’11 marzo 2023: questa diventa così l’undicesima sconfitta consecutiva. Fra una settimana il programma prevede al sabato Irlanda-Italia (ore 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

